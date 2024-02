L’Avis di Giarratana celebra i 40 anni di attività

L’Avis di Giarratana è da sempre una realtà di grande importanza, caratterizzata da un elevato numero di donatori che supera non solo la media siciliana, ma anche quella della provincia di Ragusa, già nota per i suoi numeri significativi in questo ambito. Per questo motivo, il compleanno che celebra i quaranta anni di attività dell’Avis comunale è un evento meritevole di grande considerazione.

L’EVENTO

L’evento si terrà domenica 25 febbraio, con l’assemblea dei soci che si terrà nel pomeriggio presso la sala conferenze della sede di via Francesco Crispi. La prima convocazione è fissata per le 15:00, seguita dalla seconda un’ora dopo. Durante l’assemblea, dopo la costituzione dell’ufficio di presidenza e la nomina dei questori di sala, il presidente Giuseppe Castellino presenterà la relazione del consiglio. Saranno inoltre illustrati il bilancio consuntivo del 2023 e quello preventivo per il 2024, insieme alla relazione del direttore sanitario Giuseppe Cappello.

Successivamente, dopo il dibattito, si procederà con la nomina della commissione verifica poteri dell’Avis comunale per il prossimo quadriennio, la nomina dei delegati all’assemblea provinciale e eventuali candidati delegati per le assemblee regionale e nazionale.

Il presidente Castellino sottolinea l’importanza di questo evento per la sezione, definendolo un traguardo significativo che conferma l’impegno della loro associazione nella promozione della cultura della solidarietà, i cui risultati sono evidenti nei numeri positivi registrati nel corso degli anni.

