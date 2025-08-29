L’autopsia per il piccolo Raffaele Sallemi: incaricati i medici legali Ragazzi e Maglitto. Mercoledì 3 settembre i funerali

Sarà eseguita lunedì mattina, a partire dalle ore 9, l’autopsia sul corpicino del piccolo Raffale Sallemi. Il sostituto procuratore Santo Fornasier ha conferito l’incarico per l’esame autoptico a due medici legali catanaesi, Giuseppe Ragazzi e Andreana Nicoletta Maglitto. I due medici legali avranno il compito di cercare e accertare le cause della morte del piccolo, dovuta ad annegamento nella piscina della casa di Caucana il 21 agosto scorso. La comunicazione è stata inviata ai due genitori del bambino, Luigi Sallemi e Federica La terra Pirrè, ma anche alla nonna del piccolo, Pina Di Cara e alla zia, Martina Sallemi, sorella del padre. I due si trovavano nella villetta al momento della tragedia e per questo, come atto dovuto, iscritti nel registro degli indagati. I familiari potranno, se lo vorranno, nominare un consulente medico di parte che potrà prendere parte all’autopsia.

Subito dopo l’autopsia il corpo del bimbo sarà restituito ai familiari per i funerali. La data non è stata ancora fissata ma verosimilmente il rito funebre potrebbe tenersi mercoledì mattina. Sarà celebrato nella basilica dell’Annunziata, più grande rispetto alla chiesa parrocchiale del quartiere Maria Santissima delle Grazie. A presiedere la celebrazione sarà il vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa. Il presule, la scorsa settimana si era recato in visita alla famiglia. Qualche mese fa, durante la visita pastorale nella parrocchia del quartiere, la Placa si era recato in vista nel frantoio gestito dalla famiglia. Nel giorno del funerale sarà proclamato il lutto cittadino.

