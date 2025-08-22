Caucana, il giorno dopo la tragedia. Ora si attende la decisione sull’autopsia

Una tragica fatalità. Una congiuntura quasi inverosimile, pochi attimi che sono costati la vita al piccolo Raffaele Sallemi. Mentre la nonna e la giovane zia lo cercavano in casa, convinte che fosse andato a giocare nella stanza accanto, Raffaele si era allontanato di pochi metri ed era salito sulla scaletta della piscina fuoriterra, montata sulla veranda della villetta di Caucana dove la famiglia trascorreva qualche giorno di ferie.

Arrivo del sostituto procuratore Santo Fornasier

Ieri sera nella villetta di Caucana è arrivato il sostituto procuratore Santo Fornasier. Ha deciso che il corpicino del bambino venisse portato nell’obitorio dell’ospedale “Maria Paternò Arezzo” di Ragusa Ibla, in attesa dell’autopsia. Il magistrato non ha ancora deciso se eseguire l’esame autoptico. Lo farà solo dopo la relazione del medico legale. Fornasier ha visitato i luoghi della tragedia, ha visionato la piscina e la scaletta che purtroppo in quel momento era sulla piscina.

La dinamica dell’incidente nella villetta

Il piccolo è stato soccorso quasi subito. La nonna e la zia lo hanno preso dalla piscina e hanno chiamato i soccorsi. Qualcuno ha provato la rianimazione, un’ambulanza del 118 che era in zona per un piccolo incidente è arrivata quasi subito, ma non c’era un medico a bordo. Una seconda ambulanza, stavolta con il medico, pare sia arrivata da Rosolini. Per quasi due ore i sanitari hanno provato a rianimare il bambino anche con scariche di adrenalina, ma il piccolo cuore di Raffaele si era fermato per sempre.

Attesa della decisione per l’autopsia

Nella villetta di Caucana sono arrivati parenti e amici, vicini alla famiglia nello strazio di una disgrazia senza precedenti. Ieri sera, il cancello della villa è stato chiuso e la famiglia ha fatto ritorno a Comiso, dove vivono. Tutti attendono di sapere se e quando sarà eseguita l’autopsia e quando il piccolo Raffaele potrà tornare a casa. Solo dopo la decisione del magistrato si potrà decidere la data dell’autopsia.

