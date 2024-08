L’attaccante Michele Picchi al Ragusa Calcio

Il giovane attaccante bresciano Michele Picchi, classe 2004, è il nuovo acquisto dell’Ragusa Calcio, ampliando ulteriormente il gruppo degli Under all’interno della squadra. Picchi ha maturato la sua formazione calcistica nelle giovanili del Lumezzane in Lega Pro e ha avuto esperienze con l’Feralpisalò nelle formazioni Under. Questa rappresenta la sua prima esperienza con una squadra Senior, un passo importante nella sua carriera.

Picchi si è detto molto entusiasta di far parte del Ragusa Calcio, esprimendo grande determinazione nel voler dare il massimo per la squadra. “Sono molto galvanizzato, soprattutto di giocare con il Ragusa e assieme ad alcuni calciatori che ho conosciuto nella mia breve carriera,” ha dichiarato Picchi. Ha aggiunto che è pronto a mettersi a disposizione dell’allenatore, dello staff tecnico e del gruppo, con l’obiettivo di imparare il più possibile e contribuire al successo della squadra.

Il giovane attaccante ha evidenziato anche l’importanza di far parte di un gruppo coeso, sottolineando come ciò sia un vantaggio per i giovani giocatori, spingendoli a migliorarsi continuamente. Picchi ha concluso esprimendo la speranza che il progetto del Ragusa Calcio possa portare le “aquile azzurre” a volare sempre più in alto, con l’obiettivo di regalare grandi soddisfazioni ai tifosi.

