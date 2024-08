L’attaccante italo-montenegrino Matteo Ahmetaj al Ragusa Calcio

Matteo Ahmetaj, attaccante italo-montenegrino di 22 anni, è determinato a sfruttare al massimo l’opportunità di rilancio che gli è stata data con la maglia azzurra. Dopo esperienze in Serie B con il Bari e in Lega Pro con Monopoli e Recanatese, Ahmetaj si prepara ad affrontare una nuova sfida in Sicilia, un’esperienza per lui inedita e stimolante. Alto 177 centimetri, l’attaccante è motivato a dare il massimo per la sua nuova squadra, riconoscendo l’importanza del campionato di Serie D, considerato uno dei più competitivi.

Ahmetaj ha espresso gratitudine verso la società e il direttore sportivo per aver creduto in lui e per avergli presentato un progetto che lo ha convinto a unirsi al club. Sotto la guida del tecnico Erra, che considera molto preparato, Ahmetaj è pronto a imparare e migliorarsi ulteriormente. Con la ferma intenzione di riscattarsi, l’attaccante ha promesso di mettersi a disposizione dello staff tecnico e di dare tutto sé stesso per contribuire al successo della squadra e soddisfare i tifosi. Questa stagione rappresenta per lui una grande occasione per dimostrare il proprio valore e rilanciarsi nel mondo del calcio.

© Riproduzione riservata