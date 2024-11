L’assessore Valeria Timperanza lascia la giunta Marino. A Scicli atteso l’avvicendamento

L’accordo è quello di “pescare” all’interno della lista civica Libertà Popolare che si avvia sulla strada del terzo avvicendamento dopo le dimissioni di Peppe Puglisi prima e di Valeria Timperanza ora. La scelta di lasciare la giunta ratificata da Valeria Timperanza, per motivi personali e familiari, non sarebbe legata a difficoltà politiche o a crisi di maggioranza. Prova ne sono le foto che circolano sui social di una riunione di maggioranza che risale a qualche ora prima del perfezionamento delle dimissioni e che sembra trasmettere serenità ed coesione del gruppo.

Le motivazioni di Valeria Timperanza che lascia dopo cinque mesi e dopo aver lavorato per costruire un pacchetto di interventi nell’ambito sportivo e culturale.

“Dopo una profonda riflessione, ho deciso di rassegnare le dimissioni dalla carica di assessore – spiega Valeria Timperanza – si tratta di una scelta difficile, dettata da motivi familiari che richiedono tutta la mia attenzione e il mio tempo in questo momento così delicato. È stato per me un grande onore ricoprire questo ruolo e poter lavorare per la mia città, affrontando sfide e cercando soluzioni per migliorare il nostro territorio. Ringrazio il sindaco per la fiducia che ha riposto in me, il direttivo della Lista Libertà Popolare per il sostegno ed i consiglieri comunali per la collaborazione ed il dialogo costruttivo. Porterò sempre con me l’arricchimento umano e professionale di questa esperienza, pur nella consapevolezza di non aver avuto il tempo necessario per sviluppare appieno i progetti a cui aspiravo. Lascio con rammarico ma anche con gratitudine verso tutti coloro che mi hanno accompagnato in questo percorso. Auguro a chi continuerà a guidare la nostra comunità di proseguire con determinazione e visione nell’interesse di Scicli e dei suoi cittadini. Rimarrò sempre a disposizione della nostra comunità con il cuore e con il pensiero”. Atteso ora il ricambio con la garanzia che dovrebbe esprimere il nuovo assessore sempre e comunque la lista Libertà Popolare.

