L’Asd Ragusa Calcio si prepara alla partita contro il Portici

L’Asd Ragusa calcio 1949 si prepara per la prossima partita contro il Portici, nonostante alcuni problemi legati all’influenza che hanno colpito alcuni giocatori, tra cui Porcaro, Vitelli, Musso, Reinero e Mbaye. Tuttavia, il tecnico Giovanni Ignoffo si dice ottimista riguardo al recupero di alcuni di loro in vista della partita.

Ignoffo riconosce il valore dell’avversario, sottolineando che il Portici ha ottenuto risultati positivi sotto la guida del nuovo allenatore. Tuttavia, è determinato a fare del suo meglio per ottenere un risultato positivo, consapevole che una vittoria darebbe alla squadra la possibilità di giocarsi tutte le chance per raggiungere i propri obiettivi stagionali.

Il supporto del pubblico sarebbe fondamentale in questa fase cruciale della stagione, per premiare gli sforzi della squadra, della società e dello staff. Gli obiettivi fin qui raggiunti meritano di essere sostenuti dai tifosi e dagli appassionati, fornendo così un ulteriore incentivo per l’Asd Ragusa calcio 1949 nell’affrontare il campionato di Serie D.

