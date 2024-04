L’ASD Ragusa Calcio getta le basi per il futuro del settore giovanile

Il presidente Giacomo Puma e il dirigente Marco Baglieri si sono recati in trasferta per avviare trattative volte a gettare le basi per la prossima stagione agonistica. In particolare, hanno intrecciato rapporti con una società professionistica al fine di valorizzare il settore giovanile attraverso la creazione di un percorso finalizzato alla fondazione di scuole calcio di alto livello, con il supporto del sodalizio in questione.

Il presidente Puma ha sottolineato che tutto ciò dipende dalle decisioni che saranno prese dalla società nelle prossime settimane. Se persiste un disinteresse generale da parte della città nei confronti della squadra di calcio, potrebbe non avere senso proseguire ulteriormente. Tuttavia, finché ci sarà determinazione e passione nel fare calcio, si continuerà a perseguire gli obiettivi prefissati.

Nonostante le incertezze, il presidente e il dirigente sono determinati a non lasciare nulla di intentato e a continuare con la stessa passione e determinazione che li ha contraddistinti finora. La volontà è quella di fare calcio nel migliore dei modi, ma tutto dipenderà dalle prossime evoluzioni e dalle risposte che verranno dalla società e dalla città stessa.

© Riproduzione riservata