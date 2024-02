L’Asd Ragusa calcio domani affronterà la Nuova Igea Virtus

L’Asd Ragusa calcio si prepara per un’altra sfida impegnativa dopo il punto ottenuto nell’ultimo match contro San Cataldo. Domani, allo stadio Aldo Campo di contrada Selvaggio, la squadra affronterà la Nuova Igea Virtus, reduce da ben cinque vittorie consecutive.Nonostante la forma fisica e mentale eccellente della squadra avversaria, il Ragusa si trova in una situazione difficile a causa degli infortuni che hanno colpito diversi giocatori chiave, tra cui il centrocampista Di Grazia, gli attaccanti Tuccio e Sinatra e l’esterno Gigante. Anche il portiere Freddi è in dubbio per la partita.Il mister Giovanni Ignoffo spera di recuperare almeno qualche giocatore in extremis, ma è consapevole che la squadra dovrà dare il massimo per ottenere un risultato positivo nonostante le difficoltà. Ignoffo sottolinea l’importanza della concentrazione e della determinazione, chiedendo una prestazione impeccabile senza errori che potrebbero favorire gli avversari.Il presidente Giacomo Puma rivolge un appello al pubblico, sottolineando l’importanza del supporto degli appassionati in questa fase cruciale della stagione. Puma spiega che nonostante gli sforzi della società per raggiungere gli obiettivi prefissati, è fondamentale avere il sostegno del pubblico. Invita quindi tutti a sostenere il Ragusa durante la partita contro l’Igea, evidenziando l’importanza di questo supporto nell’ambito di una Serie D competitiva, tanto desiderata dalla comunità ragusana.