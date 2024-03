L’Asd Free Ball Ragusa conferma la vetta

Il modo migliore per concedersi una pausa, seppur breve, dagli impegni agonistici è senza dubbio la vittoria. E l’Asd Free Ball Ragusa in Prima Divisione ha confermato questo principio, aggiudicandosi la vittoria per 3 set a 1 contro Vittoria e mantenendo così la vetta della classifica.

“Non è stata una partita facile”, spiega il coach Massimiliano Migliore, che insieme al coach Bottone guida la squadra iblea. “Abbiamo avuto troppe distrazioni, che hanno portato alla perdita di un set contro i nostri avversari, abili nel sfruttare le nostre debolezze per rimanere in partita fino alla fine. Questo non va bene, lo abbiamo chiarito ai ragazzi al termine della partita, perché nonostante la grande qualità che abbiamo, i momenti di distrazione mentale rischiano di compromettere il duro lavoro che mettiamo nel nostro gioco, almeno in termini di risultato. Questa volta, per fortuna, è andata bene, ma dobbiamo essere bravi a limitare e poi eliminare questi cali di concentrazione.”

Ora, per la squadra iblea, che attualmente guida la classifica di Prima Divisione, è tempo di riposo. Ma non sarà un riposo completo, perché il 7 c’è una sfida decisiva contro Augusta, attualmente al secondo posto in classifica.

“Come sempre, faremo la nostra parte”, conclude coach Migliore. “Ma questa pausa ci servirà per ricaricare le batterie, sia fisiche che mentali, in modo da essere pronti per un altro importante appuntamento nella nostra stagione.”

