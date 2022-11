L’Arpa controlla la qualità dell’aria anche a Marina di Ragusa

Esteso anche a Marina di Ragusa il controllo sulla qualità dell’aria svolto da Arpa tramite le stazioni appartenenti alla propria rete regionale.



“Il monitoraggio della qualità dell’aria – spiega il sindaco Peppe Cassì – si effettua misurando in continuo le concentrazioni degli inquinanti e siamo quindi lieti che anche la frazione di Marina, che ha una popolazione residente ormai assolutamente rilevante, possa essere oggetto di un’attenta analisi.



Come ha certificato l’ultimo report “Ecosistema urbano” redatto da Legambiente in collaborazione con il Sole 24 ore e Ambiente Italia, la città di Ragusa occupa le migliori posizioni per qualità dell’aria tra i 105 capoluoghi di tutta Italia: 3^ per i valori di polveri sottili pm10; 4^ per i valori di biossido di azoto; 7^ per pm2,5.”