L’Anas interviene per sanare un costone roccioso nel ragusano

Da questa mattina è in corso un intervento di messa in sicurezza del versante roccioso ubicato al km 87,100 della strada statale 194 “Ragusana”, in territorio comunale di Ragusa, fra San Giacomo e la diga di Santa Rosalia.

Lo rende noto l’Anas, sottolineando in una nota che in prossimità dell’area di cantiere, è stata istituita la circolazione a senso unico alternato che rimarrà in vigore sino alle ore 19 di stasera. Le lavorazioni riprenderanno alle ore 7:30 di domani giovedì 6 aprile, con le medesime modalità.