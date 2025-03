L’aeroporto di Comiso figlio di un Dio minore? Per Ryanair pare proprio di si, nonostante tutto

C’è soddisfazione, e anche un pizzico di strategia, nella nota diffusa da Ryanair dopo l’annuncio dell’abolizione dell’addizionale comunale sugli aeroporti minori della Sicilia di Trapani, Comiso, Lampedusa e Pantelleria. Una decisione adottata dal governo Schifani che, almeno sulla carta, mira a rafforzare l’attrattività e la competitività del sistema aeroportuale dell’Isola. “La decisione del Presidente Schifani – scrive Ryanair – porterà un reale valore a tutti i siciliani”. Una frase che apre la porta a prospettive di crescita: più voli, più aeromobili, più destinazioni, più lavoro, e soprattutto tariffe più accessibili per tutti i siciliani che scelgono di partire dagli aeroporti definiti appunto minori rispeto Catania e Palermo.

Anche per chi decide di partire da Comiso? il suo ruolo appare marginale, al punto da far sorgere il dubbio che per la compagnia irlandese sia solo una casella formale da spuntare, più che una reale base di sviluppo. Nessuna promessa di nuove rotte, nessun accenno a piani di investimento mirati. Tutta l’enfasi nelle dichiarazioni di Raynair è riservata a Trapani, divenuto ormai il polo di riferimento per le strategie Ryanair in Sicilia occidentale. L’attenzione sembra concentrarsi prevalentemente sull’aeroporto di Trapani-Marsala Vincenzo Florio, citato espressamente come lo scalo che beneficerà di un incremento immediato delle tratte. Fanno sapere infatti da Ryanair che i residenti della SICILIA e, in particolare, a coloro che volano dall’Aeroporto Trapani-Marsala ‘Vincenzo Florio’, avranno più destinazioni e voli a basso costo tra cui scegliere Come dire: un contentino verrà dato a tutti ma la attenzione rimane concentrata su Trapani Birgi.

Si tratta solo di una svista o di una precisa scelta commerciale? Difficile dirlo. Attendiamo i fatti. L’aeroporto di Comiso, infrastruttura moderna ma costantemente in cerca di continuità e protagonismo, rischia di restare ancora una volta sostanzialmente fuori dal grande gioco della mobilità aerea che Ryanair sembra voler riscrivere con la penna del proprio interesse. Una cosa è certa: la Sicilia ha tolto un ostacolo, ora la palla passa a Ryanair. Ma se la crescita si fermerà a Trapani, sarà difficile sostenere che la mossa della Regione abbia prodotto benefici equamente distribuiti. E allora sì, forse, sarà il caso di domandarsi se anche stavolta Comiso è stato invitato alla festa, ma lasciato fuori dalla pista da ballo.

