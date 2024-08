Ladri tornano a rubare nello stesso bar a Scicli dopo una settimana

Tornati sul luogo che avevano “visitato” già una settimana fa. Ladri al Settemila Caffè sito in viale dei Fiori a Scicli dove hanno sottratto il ricevitore di cassa con all’interno la somma di 300 euro. I malviventi hanno agito intorno alle 4 di ieri notte. Per entrare hanno utilizzato una pietra per rompere una vetrata dell’esercizio pubblico. Stessa dinamica di un altro furto che ignoti hanno portato a compimento una settimana fa racimolando lo stesso bottino di qualche centinaia di euro. La denuncia ai carabinieri.

