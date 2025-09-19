Ladri nel municipio di Comiso rubano i soldi delle macchinette del caffè

Ladri in azione nel municipio di Comiso. Hanno forzato una macchinetta del caffè e hanno portato via le monetine utilizzate per acquistare il caffè, o un’altra bevanda calda.

Nel mirino dei malviventi la macchina situata nell’atrio d’ingresso di Palazzo di città a fianco della scalinata. Non ci sono segni di effrazione una delle ipotesi in campo è che il ladro si sia nascosto all’interno dell’edificio e che quando tutti hanno lasciato l’edificio, abbia potuto agire indisturbato. Il gruzzoletto potrebbe essere non da poco considerato che la macchinetta viene utilizzata da vari dipendenti comunali, ma anche da persone esterne.

Un’ipotesi questa inquietante che scatena qualche dubbio sulla sicurezza di Palazzo di città anche se – è bene precisarlo – negli uffici non rimangono somme di denaro.

Si stanno cercando immagini delle telecamere di videosrveglianza.

