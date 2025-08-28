L’acqua di Scoglitti è nuovamente potabile. Il 29 agosto sarà revocata l’ordinanza che vieta l’utilizzo

L’acqua di Scoglitti torna potabile. Le ultime analisi effettuate ieri dai laboratori dell’Asp 7 di Ragusa hanno attestato che i paramenti di inquinamento sono rientrati e che l’acqua che scorre dai rubinetti può essere considerata nuovamente potabile.

La buona notizia che tutti attendevano è arrivata al comune di Vittoria questa mattina. Domattina arriverà a Palazzo Iacono la certificazione ufficiale dell’Asp e domani sarà revocata l’ordinanza. È durato quindi sedici giorni il calvario dei cittadini e dei villeggianti di Scoglitti che hanno dovuto affrontare il periodo di ferie senza la possibilità di utilizzare l’acqua potabile. Dopo il clou dei giorni di ferragosto, il comune ha dato indicazioni ai commercianti e ai privati di utilizzare il cloro dopo aver svuotato e ripulito le vasche in modo da rendere nuovamente utilizzabile l’acqua dei rubinetti. Molti hanno agito con un “fai da te”, per altri non è stato possibile.

Ma il problema dell’inquinamento si era verificato pare già nei primi dieci giorni di agosto. Alcune segnalazioni erano già arrivate a Palazzo Iacono ben prima che le analisi dell’Asp certificassero la contaminazione. Alcune famiglie hanno lasciato Scoglitti, altri villeggianti sono andati via anzitempo. La maggior parte hanno cercato di arginare in qualche modo il problema, anche con un forte utilizzo di acqua in bottiglia.

Da domani la situazione dovrebbe tornare alla normalità. L’ultimo scampolo di estate potrà quindi trascorrere più serenamente.

