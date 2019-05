La7 in diretta dalla Sicilia con le sorelle Napoli che sono state ospiti del liceo di Comiso - Ragusa Oggi

La7 in diretta dalla Sicilia con le sorelle Napoli che sono state ospiti del liceo di Comiso

In diretta dalla Sicilia c’è Massimo Giletti che con la sua trasmissione “Non è l’arena”, in onda su La7, ha riacceso i riflettori sulla storia delle sorelle Napoli, le donne che da anni lottano contro la mafia che tenta di ottenere i loro terreni.

Proprio qualche giorno fa sono state ospiti del liceo Carducci di Comiso all’interno dell’assemblea d’istituto organizzata dai rappresentanti degli studenti Manuel Manfrè e Simone Ferrara.

È la storia è appunto quella di tre sorelle che si sono ribellate alla mafia dei pascoli, tre donne che hanno deciso di rimanere unite contro un nemico comune mettendo a rischio la propria incolumità per mantenere i loro possedimenti terrieri e i loro diritti.

Nonostante le forti minacce, aggressioni, intimidazioni, invasioni di animali nei propri campi, hanno deciso di continuare a lottare, e, dopo 11 anni di denunce, grazie all’intervento del giornalista Palazzolo di Repubblica e di Giletti, la loro storia è venuta fuori fino a diventare un caso nazionale.

A Comiso hanno parlato con gli studenti. Queste le impressioni del rappresentante Manfrè: “Ho avuto la fortuna, grazie ad un contatto creato da mia madre Antonella Nieri (attrice e autrice), che, insieme ad un comitato di donne “Mai più sole” hanno deciso di festeggiare l’8 Marzo a Mezzojuso, in segno di solidarietà alle Sorelle Napoli, e siamo riusciti così ad organizzare un incontro con loro. Crediamo che abbia un importanza doppia il fatto che questa iniziativa parta da noi studenti e non dalle istituzioni… abbiamo scoperto la storia delle Sorelle Napoli grazie a Massimo Giletti ed è assurdo che si debba passare dalla televisione per ottenere giustizia…”

Grande attenzione da parte dei ragazzi che si sono immedesimati in maniera diretta nella loro storia, partecipando attivamente al dibattito. La coscienza civile passa anche attraverso questi incontri. Presente in sala anche Salvatore Battaglia, personaggio che si è schierato al fianco delle Napoli e per questo motivo ha subito numerosi torti, il più eclatante l’incendio dell’automobile.

Hanno preso la parola anche il Dott. Calogero Termini (garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza) e la Dottoressa Sonia Fuschi e l’attrice e autrice Antonella Nieri.

https://www.facebook.com/RagusaOggi/videos/780131089039310/

https://www.facebook.com/RagusaOggi/videos/842693569433297/