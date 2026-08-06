La We Beach Catania si gioca tutto: a Scoglitti inizia la fase decisiva della stagione

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È il momento più atteso dell’anno, quello che può trasformare una stagione in un trionfo. La We Beach Catania è pronta a scendere sulla sabbia della Beach Arena di Scoglitti per affrontare le Final Eight della Serie A Q8 di beach soccer, appuntamento che assegnerà il titolo di Campione d’Italia 2026.

Domani, venerdì 7 agosto, alle ore 18.30, i rossazzurri sfideranno il Cagliari in un quarto di finale senza appello: una partita da dentro o fuori che metterà in palio il pass per le semifinali.

Una rivincita dopo la beffa dell’ultimo secondo

La sfida contro il Cagliari ha il sapore della rivincita. Le due squadre si sono già affrontate durante la stagione regolare in una gara spettacolare e combattutissima, decisa soltanto a un secondo dalla sirena con il gol che regalò il successo ai sardi.

Un precedente ancora vivo nella memoria della formazione allenata da Mario Giuffrida, intenzionata questa volta a cambiare il finale della storia.

Preparazione intensa e squadra al completo

La We Beach Catania arriva all’appuntamento nelle migliori condizioni possibili dopo una settimana di intenso lavoro.

Lo staff tecnico ha curato ogni dettaglio della preparazione, potendo contare anche sull’inserimento di due elementi di assoluto valore come Emmanuele Zurlo e lo svizzero Borer, già aggregati al gruppo nei giorni scorsi per contribuire con la loro esperienza alla fase decisiva della stagione.

La rifinitura odierna consentirà al tecnico di ultimare gli ultimi accorgimenti tattici prima del debutto nelle Final Eight, con quindici giocatori convocati per la tappa di Scoglitti.

Il fattore Scoglitti può fare la differenza

Giocare in Sicilia rappresenta un’opportunità importante per la We Beach Catania.

L’entusiasmo del pubblico che sta animando la Beach Arena durante gli eventi dedicati ai playoff promozione e al campionato Under 20 lascia immaginare una cornice di grande partecipazione anche per la sfida dei rossazzurri.

Il sostegno dei tifosi potrebbe diventare un’arma in più in una partita che richiederà concentrazione, determinazione e spirito di squadra contro un avversario che ha dimostrato il proprio valore nel corso di una delle stagioni più equilibrate degli ultimi anni.

Tutto il programma dei quarti di finale

La giornata delle Final Eight prenderà il via alle ore 17 con la sfida tra Viareggio e Napoli.

Alle 18.30 sarà il momento della We Beach Catania contro il Cagliari, mentre in serata si completerà il quadro dei quarti con Sambenedettese-Milano alle 20.30 e Pisa-Terracina alle 22.

Da domani ogni errore potrà essere decisivo. Per la We Beach Catania inizia il cammino verso il sogno tricolore, con un solo obiettivo: conquistare la semifinale e continuare a inseguire lo Scudetto 2026.

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