Ragusa celebra i campioni della danza sportiva: Andrea Lissandrello e Miriana Raniolo ricevuti a Palazzo dell’Aquila

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Il Comune di Ragusa rende omaggio ai talenti della danza sportiva. Il sindaco Giuseppe Cassì, il vicesindaco Giovanni Giuffrida e l’assessore allo Sport Simone Digrandi hanno ricevuto a Palazzo dell’Aquila Andrea Lissandrello e Miriana Raniolo, atleti dell’ASD Dance With Me, protagonisti di una stagione ricca di successi a livello nazionale.

L’incontro istituzionale è stato l’occasione per congratularsi con i due ballerini, che nel corso del 2026 hanno conquistato risultati di assoluto prestigio, portando il nome di Ragusa ai vertici della danza sportiva italiana.

Tesserati con l’ASD Dance With Me, scuola diretta dai maestri Gianni e Desy Occhipinti, Andrea e Miriana sono seguiti nella preparazione tecnica proprio dal maestro Gianni Occhipinti, figura di riferimento nel panorama della danza sportiva.

Il primo importante traguardo della stagione è arrivato il 22 febbraio scorso, quando la coppia ha conquistato la finale del Campionato Italiano Assoluto di danze latino-americane nella Professional Division, confermando l’elevato livello tecnico raggiunto grazie a un percorso fatto di allenamenti, disciplina e costante dedizione.

Pochi mesi dopo, l’11 luglio, è arrivato un ulteriore successo con il titolo di Campionessa Italiana conquistato da Miriana Raniolo nella Combinata Latin Style – Professional Division, un riconoscimento che premia non solo le qualità tecniche e artistiche dell’atleta, ma anche la determinazione e il lavoro svolto negli anni.

Durante il ricevimento, il sindaco Cassì, il vicesindaco Giuffrida e l’assessore Digrandi hanno espresso il proprio apprezzamento per i risultati ottenuti, sottolineando come lo sport rappresenti uno straordinario strumento di crescita personale, educativa e sociale e come i successi di Andrea e Miriana siano motivo di orgoglio per l’intera città.

Fondamentale nel percorso dei due atleti è il lavoro del maestro Gianni Occhipinti, che vanta un palmarès di assoluto rilievo: quattro titoli di Campione Italiano nelle danze nazionali, il titolo italiano nelle danze standard e due titoli nelle danze latino-americane. Nel corso della sua carriera ha inoltre rappresentato l’Italia in competizioni europee, mettendo oggi la propria esperienza al servizio delle nuove generazioni insieme alla maestra Desy Occhipinti.

Il riconoscimento conferito dall’amministrazione comunale ha voluto valorizzare non soltanto i risultati agonistici, ma anche il percorso umano dei due ballerini, esempio di passione, impegno e perseveranza per tanti giovani che si avvicinano al mondo dello sport.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dai maestri Gianni e Desy Occhipinti e da tutta l’ASD Dance With Me, che continua a formare atleti capaci di distinguersi ai massimi livelli nazionali e di rappresentare con orgoglio Ragusa nelle più importanti competizioni italiane e internazionali.



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