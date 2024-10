La Volley Modica torna in palestra, i biancoazzurri ricaricano le batterie per preparare la trasferta di Napoli

Dopo la sconfitta casalinga all’esordio contro Reggio Calabria, l’Avimecc Modica ha archiviato il risultato e ora si prepara con determinazione per la prima trasferta ufficiale della stagione di Serie A3 2024/2025, che li vedrà impegnati il 27 ottobre contro la Gaia Energy Napoli. I biancoazzurri, guidati da coach Enzo Distefano, utilizzeranno il turno di riposo della seconda giornata per analizzare cosa non ha funzionato e migliorare sia sotto il profilo tecnico che mentale.

La partita contro Reggio Calabria ha visto l’Avimecc Modica in difficoltà in battuta, ricezione e attacco, settori dove i ragazzi di Modica dovranno lavorare per essere più incisivi nelle prossime gare. Pedro Putini, il palleggiatore del team, ha sottolineato l’importanza di migliorare la mentalità e di trasferire in partita quanto di positivo si vede negli allenamenti. Nonostante la delusione per l’esordio non perfetto, Putini è fiducioso che la squadra possa ottenere risultati positivi se riuscirà a mettere in pratica il proprio potenziale.

Una preoccupazione in vista della trasferta è legata alle condizioni fisiche di Lollo Cavasin, che ha lasciato il campo per infortunio durante il secondo set contro Reggio Calabria. Il giovane atleta si sottoporrà presto a esami per valutare l’entità del problema.

Intanto, la squadra lavorerà intensamente durante le due settimane di preparazione, con un focus sulla prossima sfida in Campania. Nonostante il riposo forzato dal calendario, la squadra disputerà un allenamento congiunto con il Ciclope Volley Bronte domenica pomeriggio per mantenere il ritmo e affinare ulteriormente la propria preparazione.

