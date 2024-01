La Volley Modica si rimbocca le maniche e lavora per la trasferta di Lecce

È evidente che l’Avimecc Volley Modica stia affrontando un momento difficile dopo la sconfitta contro Napoli, ma il coach Enzo Distefano sembra deciso a lavorare sugli errori commessi e a preparare la squadra per la prossima sfida contro l’Aurispa Del Car a Lecce.

La delusione per la sconfitta casalinga, specialmente dopo essere stati avanti di due set, è comprensibile, ma Distefano sembra concentrato sulla necessità di reagire immediatamente. La trasferta a Lecce rappresenta un’opportunità per recuperare i punti persi e per dimostrare che la squadra può superare le difficoltà.

Il coach riconosce il merito del Napoli, soprattutto dal punto di vista psicologico, ma sottolinea che la squadra deve guardare avanti e concentrarsi sulla prossima partita. La lunga strada della stagione richiede impegno e determinazione, e la squadra sembra pronta a lottare fino alla fine per raggiungere gli obiettivi fissati all’inizio della stagione.

La consapevolezza degli errori commessi contro Napoli è un passo importante per il miglioramento, e la squadra sembra pronta a mettersi al lavoro per correggere le criticità evidenziate nella partita precedente. La voglia di lottare e la determinazione a guardare avanti sono elementi positivi che potrebbero contribuire al successo futuro dell’Avimecc Volley Modica.