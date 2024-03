La Volley Modica si laurea campione territoriale U19 e U17

Il settore giovanile dell’Avimecc Volley Modica ha confermato il suo status di fiore all’occhiello, con le formazioni Under 17 e Under 19 che si sono laureate campioni territoriali e si preparano ora per la seconda fase interterritoriale con l’obiettivo di fare bella figura anche a livello regionale.

La squadra Under 17 ha conquistato il titolo territoriale battendo il Gabbiano Pozzallo in quattro set al “Geodetico”, chiudendo in testa alla classifica con 38 punti e 13 vittorie su 13 partite giocate.

Anche la formazione Under 19 ha dominato il campionato territoriale, vincendo tutte le 14 partite giocate e chiudendo con 42 punti e solo due set persi.

Il successo delle squadre giovanili è stato reso possibile dalla coesione dei gruppi e dall’inserimento di nuovi talenti, oltre alla collaborazione con altre società come Fre Volley Vittoria, Gabbiano Pozzallo e Ecoplast Gela. I ragazzi hanno lavorato duramente durante gli allenamenti, guidati dal coach Ciccio Italia, e alcuni di loro hanno avuto l’opportunità di giocare anche con la prima squadra in Serie A3, acquisendo così preziosa esperienza.

Nonostante la soddisfazione per i risultati ottenuti finora, il responsabile del settore giovanile è consapevole delle sfide che attendono le squadre nelle fasi successive del campionato regionale. Tuttavia, c’è grande fiducia nel talento e nell’impegno dei ragazzi, supportati dall’entusiasmo della dirigenza attorno al settore giovanile.

Inoltre, va sottolineato che la stessa squadra Under 19 sta disputando anche il campionato di Serie D, dove ha ottenuto buoni risultati sia nella regular season che nella fase playoff, confermando l’ambizione di riprendersi tutto dopo la scorsa stagione.

