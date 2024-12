La Volley Modica si gode il momento ma, da oggi in palestra per preparare la sfida casalinga con Castellana

Il successo dell’Avimecc Modica contro il Sabaudia rappresenta una tappa importante per la squadra siciliana, che dimostra di essere in piena ascesa nella stagione. La vittoria è stata frutto di una prestazione di carattere e qualità, come sottolineato dall’allenatore Enzo Distefano, che ha elogiato il gruppo per la determinazione e la capacità di reagire nei momenti di difficoltà.

Punti chiave del successo:

Prestazione di squadra: il trionfo è stato costruito grazie alla coesione e all’impegno collettivo. Giocatori come Ruiz, Mazzon e Onwuelo si sono distinti per la capacità di mettere pressione agli avversari, mentre Padura Diaz è stato determinante con i suoi 33 punti, mostrando freddezza nei momenti decisivi.

Reazione e adattamento: dopo un primo set difficile, la squadra ha saputo reagire, recuperando uno svantaggio significativo nel secondo set e dimostrando resilienza e lucidità nei momenti chiave.

Arma vincente nella fase break: la capacità di sfruttare i momenti di transizione e la solidità a muro, con Matani e Barretta protagonisti, hanno certificato la qualità del lavoro svolto in allenamento.

Prossimi impegni:

L’attenzione si sposta ora sul prossimo match contro la BCC Tecbus Castellana Grotte, una squadra in crisi ma desiderosa di riscatto. Modica dovrà mantenere alta la concentrazione e continuare a migliorare per consolidare la sua posizione in classifica.

Aspettative:

La striscia positiva e il sesto posto attuale sono segnali incoraggianti, ma Modica non può permettersi di abbassare la guardia. La capacità di mantenere la mentalità giusta e di adattarsi alle situazioni sarà cruciale per proseguire su questa strada.

