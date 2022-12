La Volley Modica si concentra sulla sfida di domani sera con Palmi

Non c’è un attimo di tregua per l’Avimecc Volley Modica che deve immediatamente voltare pagina dopo la sconfitta di Napoli e concentrarsi sulla sfida di domani sera al “PalaRizza” con la Omifer Palmi.

Una gara difficile, non solo per la qualità tecnica del sestetto calabrese, ma soprattutto per il difficile momento che i biancoazzurri di coach Giancarlo D’Amico stanno attraversando.

La sconfitta del “PalaSiani” contro la QuantWare Napoli, avevano portato alle dimissioni della DS Manuela Cassibba, ma la dirigenza biancoazzurra al momento ha deciso di “congelare” la scelta del dirigente modicano per concentrarsi tutti insieme per questa settimana che vedrà il sestetto modicano impegnato in due partite. Dopo la gara di domani con Palmi, infatti, domenica l’Avimecc Volley Modica tornerà in trasferta in Campania sul campo della Shedirpharma Sorrento.

“Per quanto riguarda le dimissioni della Ds Manuela Cassibba – spiega il presidente Ezio Aprile – al momento abbiamo deciso di “congelare” il tutto per concentrarci uniti e compatti sulla sfida di domani con Palmi e quella di domenica a Sorrento. Questa che è appena iniziata – continua – è per noi una settimana troppo importante con due partite in tre giorni che sono basilari per la nostra classifica e il nostro futuro, quindi ci siamo riservati di decidere più in la se accettare o meno. Ci prenderemo qualche giorno perchè al momento ci sono altre priorità e non bisogna perdere la concentrazione e Manuela al momento rimane al suo posto. Ieri sera abbiamo incontrato i ragazzi per cercare di capire quello che non va e per chiarire alcune situazioni. Da parte della squadra è trapelata la voglia di dare il massimo come si è fatto finora e cercare di riprendersi immediatamente da questo momento negativo. I ragazzi – conclude il massimo dirigente della Volley Modica – ci hanno assicurato che scenderanno in campo con la massima determinazione. Già da ieri sono tornati in palestra per preparare la sfida con Palmi di domani, poi alla gara di Sorrento penseremo a partire da giovedì”