La Volley Modica pronta alla sfida contro la capolista Sorrento

Ultima partita casalinga della regular season per l’Avimecc Modica, che domenica alle 16:00 ospiterà al PalaRizza la capolista Romeo Sorrento.

Una sfida che promette spettacolo, con entrambe le squadre già qualificate per gli spareggi promozione e dunque libere di giocare senza la pressione del risultato. Sorrento, forte del primato matematico in classifica, arriva a Modica con la tranquillità della squadra che ha già dimostrato il proprio valore, mentre i biancoazzurri di coach Enzo Distefano hanno ancora la possibilità di migliorare la loro posizione in classifica in vista dei playoff.

LE PAROLE DI COACH ENZO DISTEFANO

Dopo una breve pausa di tre giorni concessa alla squadra, il tecnico modicano si dice fiducioso: “Abbiamo ricaricato le energie e recuperato qualche atleta acciaccato. Sorrento è un avversario di altissimo livello, come ha dimostrato vincendo la Final Four di Coppa Italia, ma vogliamo affrontarli con la giusta mentalità. Dopo questa sfida chiuderemo la regular season in casa della vicecapolista Gioia del Colle, un’altra squadra molto forte. Ci aspettiamo due gare difficilissime, ma vogliamo fare più punti possibile per guadagnare una posizione migliore in classifica”.

Guardando ai playoff, il tecnico preferisce non fare pronostici sugli avversari: “Nel nostro girone ci sono squadre fortissime come Lagonegro e Reggio Calabria, che ha sorpreso tutti. Il nostro obiettivo è arrivare nella miglior condizione fisica e mentale per giocarcela al meglio”.

DANIELE BUZZI, EX DI TURNO: “SARÀ UNA GARA DURA, MA VOGLIAMO FARE PUNTI”

A rendere ancora più interessante la sfida sarà la presenza in campo di Daniele Buzzi, centrale dell’Avimecc Modica ed ex giocatore di Sorrento, che conosce bene l’ambiente campano: “Sorrento è la squadra più forte del girone e forse anche la più in forma. Noi, però, siamo carichi e vogliamo chiudere la stagione regolare nel miglior modo possibile. Sappiamo che loro verranno a Modica per vincere, ma lo vogliamo anche noi, quindi sarà una bella partita”.

Il centrale biancoazzurro sottolinea l’importanza di queste ultime due gare prima dei playoff: “Abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari con qualsiasi squadra, anche se con alti e bassi. Queste due settimane saranno fondamentali per raccogliere punti preziosi e affrontare i playoff con il giusto spirito”.

Infine, Buzzi lancia un appello ai tifosi: “Visto che è l’ultima gara casalinga della regular season, invito tutti i nostri tifosi a essere presenti al PalaRizza. Ci aspetta un match spettacolare, vogliamo sentire il loro supporto per chiudere al meglio davanti al nostro pubblico”.

