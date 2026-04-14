Pe la scherma Modica risultati di prestigio tra Roma e Ancona: podio paralimpico e talento Under 14

Fine settimana ricco di soddisfazioni e segnali importanti per la Conad Scherma Modica, protagonista su più fronti tra attività paralimpica e circuito nazionale giovanile. Dalle pedane di Roma fino ad Ancona, la società modicana conferma la propria crescita e la capacità di competere ad alti livelli, valorizzando talento, inclusione e spirito sportivo.

Podio paralimpico a Roma, Gurrieri brilla nella spada non vedenti

Arriva dalla capitale un risultato di grande rilievo nella seconda prova nazionale di qualificazione paralimpica e non vedenti. Nella spada maschile non vedenti, Carmelo Gurrieri conquista uno splendido terzo posto, fermandosi in semifinale contro il palermitano Di Maio, poi vincitore della competizione.

Una prestazione di spessore che conferma il valore tecnico dell’atleta e il lavoro costante della società nel settore paralimpico, da sempre punto di riferimento per inclusione e sviluppo sportivo. Nella stessa gara, buone indicazioni anche da Antonio Carnazza e Lorenzo Occhipinti, entrambi fermati agli ottavi di finale per una sola stoccata, al termine di assalti equilibrati e combattuti.

Ancona, Sofia Spadaro tra le migliori Under 14 nel fioretto

In contemporanea, ad Ancona, si è svolta la seconda prova nazionale del Gran Prix Under 14 di fioretto. A mettersi in evidenza è stata Sofia Spadaro, protagonista di una gara intensa nella categoria Ragazze.

Dopo un girone preliminare impeccabile, chiuso a punteggio pieno, l’atleta modicana ha superato due assalti combattutissimi, dimostrando grande determinazione. L’accesso ai quarti di finale è arrivato con autorevolezza, prima dello stop nella corsa alla semifinale contro la francese Janel, poi vincitrice della prova.

Per Spadaro arriva un ottavo posto finale di grande valore, che la conferma tra le giovani promesse più competitive del panorama nazionale.

Identità e prospettive: Modica guarda ai prossimi obiettivi

I risultati ottenuti tra Roma e Ancona raccontano una realtà solida e ambiziosa, capace di distinguersi sia nella scherma olimpica che in quella paralimpica. La Conad Scherma Modica continua a costruire il proprio percorso puntando su qualità tecnica, inclusione e crescita dei giovani.

Lo sguardo è già rivolto ai prossimi appuntamenti chiave della stagione: i Campionati Italiani Under 14 di Riccione e i Campionati Italiani Paralimpici e non vedenti in programma a Roma.

Nel frattempo, il prossimo weekend vedrà un nuovo doppio impegno: gli Under 14 di spada saranno protagonisti a Bastia Umbra nella seconda prova nazionale del Gran Prix, mentre i Master scenderanno in pedana a San Lazzaro per la prova di qualificazione nazionale.

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