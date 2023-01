La Volley Modica prepara la sfida del “PalaRizza” con Bari

Riprende oggi la preparazione dell’Avimecc Volley Modica, che dopo l’importante successo sul campo del Volley Marcianise, prepara il difficile impegno casalingo contro la Stamplast Bari in programma sabato sera al “PalaRizza”.

La vittoria di Marcianise ha ridato fiducia a tutto l’ambiente biancoazzurro che giocando da squadra ha dimostrato di avere grandi qualità che lasciano ben sperare per il proseguo della stagione.

“La vittoria con Marcianise – spiega Fabrizio Garofolo – è stata voluta, meritata e sudata perchè abbiamo lottato per 5 set contro una squadra ben organizzata. Sicuramente è una vittoria che fa morale e ci farà guardare avanti con positività. A Marcianise abbiamo saputo tenere il campo per tutto il match e sicuramente abbiamo fatto vedere buone cose, ma anche cose che dobbiamo migliorare durante la settimana per cercare di chiudere prima le partite senza arrivare al tiebreak. Come dice coach D’Amico dopo aver affrontato le prime due squadre del nostro girone, ora è iniziato per noi un nuovo campionato, perchè come abbiamo dimostrato a Marcianise, possiamo vincere contro tutti soltanto se crediamo in noi e in ciò che possiamo fare quando ci comportiamo da squadra. Il nostro obiettivo – conclude il centrale dell’Avimecc Volley Modica – è sicuramente arrivare ai play off, ma questo la vedremo solo a fine campionato”.