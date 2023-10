La Volley Modica ospita la Ermgroup San Giustino

Match casalingo per l’Avimecc Volley Modica, che domenica pomeriggio al “PalaRizza” alle 18 riceverà la visita dell’Ermgroup San Giustino per la gara valida come terza giornata di andata del campionato di serie A3 maschile di pallavolo.

Dopo aver conquistato il primo punto in classifica sul difficile campo della Shedirpharma Sorrento, il sestetto di Enzo Distefano proverà a conquistare anche il primo successo della stagione e per tale obiettivo, durante la settimana la squadra ha lavorato in palestra consapevole del fatto che il sestetto perugino è uno dei più attrezzati del girone Meridionale.



La sconfitta di Sorrento ha lasciato un po’ di amaro in bocca, ma la squadra ha dimostrato di essere in costante crescita e di poter competere in un campionato come quello di Terza Serie che soprattutto nel girone Sud con l’inserimento di squadre come Fano, Macerata e San Giustino ha alzato ulteriolmente il tasso tecnico.

Ora oltre i complimenti degli addetti ai lavori e il punto conquistato in Campania la settimana scorsa, c’è bisogno di mettere altro “fieno in cascina” per cominciare a migliorare la classifica anche se siamo solo all’inizio della quinta stagione consecutiva in serie A3.