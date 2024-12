La Volley Modica ospita Castellana

L’attesa cresce in casa Avimecc Modica per il match casalingo di domenica prossima al “PalaRizza”, dove i “Galletti” di Enzo Distefano, reduci da tre vittorie consecutive, affronteranno la BCC Tecbus Castellana Grotte. La partita, che avrà inizio alle 18, è valida per la nona giornata del campionato di Serie A3.

La squadra pugliese si trova attualmente terzultima nella classifica del girone Blu, reduce da una netta sconfitta casalinga contro Reggio Calabria. Arriveranno a Modica con l’intento di riscattarsi e cercare di superare un periodo difficile che li ha spinti nelle retrovie della graduatoria.

Tuttavia, il gruppo di Chillemi e compagni è determinato a continuare la striscia positiva e a sfruttare il buon momento di forma che stanno attraversando. Sono consapevoli che non devono sottovalutare la posizione in classifica di Castellana, che molti considerano comunque una delle squadre più forti del girone.

Manuel Benassi, vice allenatore di Modica, ha dichiarato: “Rispetto all’inizio del campionato stiamo vivendo un ottimo momento. Il gruppo è in crescita e la vittoria a Sabaudia ci ha dato una nuova iniezione di fiducia. Castellana è una squadra di grande valore, che sta attraversando un periodo negativo, quindi dobbiamo affrontarla con la massima attenzione. Noi abbiamo il difficile compito di confermarci, ma il gruppo si sta allenando con grande impegno e dedizione. Questo team ha ancora margini di miglioramento, e l’ingresso di Padura Diaz nel roster ci ha dato una marcia in più.”

Anche Vincenzo Nastasi, uno dei protagonisti del gruppo, ha sottolineato il miglioramento della squadra: “Le tre vittorie consecutive ci hanno ridato morale e ci hanno spinto in avanti in classifica. Siamo in buona forma fisica e mentale, ma sappiamo che domenica incontreremo Castellana, una squadra che lotterà per ottenere punti, nonostante stia vivendo un momento difficile. Noi ci stiamo allenando al massimo e sappiamo che possiamo ancora migliorare. Non ci siamo mai posti limiti e siamo concentrati per continuare a crescere.”

Il pubblico del “PalaRizza”, sempre numeroso e appassionato, sarà un altro elemento chiave per i ragazzi di Modica, che sperano di proseguire sulla strada delle vittorie anche in casa, dopo il successo contro Lagonegro.

Il match di domenica si preannuncia dunque molto combattuto, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo per conquistare la vittoria.

