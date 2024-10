La Volley Modica in campo al “PalaSiani” contro la Gaia Energy

Dopo aver osservato il turno di riposo previsto dal calendario, l’Avimecc Volley Modica si prepara a tornare in campo domenica pomeriggio alle ore 17 al “PalaSiani”, dove affronterà la Gaia Energy. La squadra biancoazzurra, guidata da coach Enzo Distefano, sarà ancora priva del suo giocatore chiave Willy Padura Diaz, che sarà disponibile per la prossima gara contro Ortona al “PalaRizza”. Tuttavia, i modicani scenderanno in campo determinati a riscattare la sconfitta subita nell’esordio contro Reggio Calabria.

La partita contro Napoli si prospetta difficile. La Gaia Energy, nonostante un roster di qualità, è reduce da due sconfitte consecutive e sarà desiderosa di riscatto, spinta anche dal supporto caloroso del pubblico di casa, noto per trasformare il “PalaSiani” in una vera e propria “torcida”.

Coach Distefano è consapevole della sfida che attende i suoi ragazzi: “Conosciamo il valore di questa squadra e le difficoltà di giocare in quel campo, uno dei più complicati del nostro girone. Napoli ha giocatori di grande livello tecnico, e nonostante il turno di riposo, ci siamo preparati al meglio, anche grazie a un test contro la Ciclope Bronte. Mi aspetto una partita molto combattuta, e dai miei ragazzi pretendo un approccio altrettanto aggressivo, sia dal punto di vista tecnico che umano. Sappiamo che Napoli farà di tutto per mettere punti in classifica, quindi non possiamo permetterci di abbassare la guardia neanche per un attimo.”

Particolarmente significativo sarà il match per lo schiacciatore modicano Francesco Barretta, che da campano tornerà a Napoli come avversario. “Sarà una partita molto difficile, soprattutto in un palazzetto come il ‘PalaSiani’, sempre gremito e rumoroso. Napoli avrà voglia di riscatto, ma anche noi siamo arrabbiati per la sconfitta contro Reggio Calabria e vogliamo dare il massimo. Giocherò con tutta la determinazione possibile, perché per me è una partita speciale, contro la mia città. Voglio mettere in campo tutto me stesso per portare a casa un risultato positivo.”

La sfida si preannuncia dunque intensa e combattuta, con entrambe le squadre decise a conquistare punti importanti per il loro cammino.

