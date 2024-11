La Volley Modica in anticipo a Campobasso

L’Avimecc Modica è pronta ad affrontare l’Energytime Campobasso domani, alle ore 18, al PalaVazzieri. I ragazzi di coach Enzo Distefano arrivano carichi dopo la convincente prima vittoria stagionale ottenuta contro il Lagonegro, che ha dato loro fiducia e una spinta fondamentale per risalire la classifica del girone Blu del campionato di Serie A3.

Situazione attuale

L’Energytime Campobasso, penultima in classifica con soli due punti, rappresenta un avversario in cerca di riscatto e pronto a lottare per migliorare la propria posizione. I biancoazzurri modicani, dal canto loro, vogliono dare continuità ai risultati positivi e sfruttare il momento di entusiasmo dopo il successo dell’ultima giornata.

Parole dal campo

Riccardo Capelli, giocatore dell’Avimecc Modica, sottolinea l’importanza della vittoria contro Lagonegro:“Finalmente siamo tornati alla vittoria. È stata una boccata d’aria per la classifica e per il morale. Ora siamo consapevoli di quello che possiamo fare e puntiamo a portare a casa i tre punti anche contro Campobasso. Dobbiamo continuare a lavorare sodo, restare uniti e mantenere umiltà per proseguire questa scalata in classifica.”

Simone Di Lorenzo, scoutman della squadra, evidenzia i miglioramenti del gruppo:“Contro Lagonegro siamo stati molto efficaci in fase break e a muro, battendo una squadra che detiene ancora il record di miglior rendimento a muro nei due gironi. Campobasso sarà una sfida dura, ma siamo pronti a mettere in campo la nostra migliore pallavolo per strappare punti importanti.”

Aspettative

La gara di domani si preannuncia intensa. L’Avimecc dovrà mantenere l’attenzione massima e la stessa intensità mostrata nell’ultimo match per affrontare una squadra, quella molisana, determinata a sfruttare il fattore campo. I Galletti mirano a una seconda vittoria consecutiva per consolidare il trend positivo e risalire ulteriormente in classifica.

Arbitraggio

La sfida sarà diretta dagli arbitri Davide Morgillo e Rosario Vecchione.

