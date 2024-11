La Volley Modica di scena al “PalaVitaletti”, contro Sabaudia

L’Avimecc Modica si prepara ad affrontare un’importante trasferta sul campo della Vidya Virdex Sabaudia per l’ottava giornata del campionato di Serie A3 di pallavolo, con l’obiettivo dichiarato di mantenere la recente striscia positiva. La squadra allenata da Enzo Distefano arriva infatti da due vittorie consecutive contro Lagonegro e Campobasso, che hanno riportato fiducia e morale in un gruppo desideroso di risalire la classifica.

Le parole del coach Distefano

“La nostra parola d’ordine è continuità” – afferma coach Distefano – sottolineando come il successo delle ultime gare sia stato possibile grazie al recupero della fiducia, un elemento mancato nelle prime partite della stagione. “Ora è venuta fuori la nostra pallavolo, i nostri valori, e le vittorie lo confermano.” Tuttavia, il tecnico è consapevole della sfida che li attende: “Sabaudia è una delle squadre più in forma del campionato, ben organizzata tatticamente e pronta a riscattarsi dopo la sconfitta contro Reggio Calabria.”

Distefano elogia il lavoro fatto in allenamento per migliorare fasi cruciali come il side-out e il break, elementi chiave del recente successo: “Stiamo trovando efficacia nelle battute, nei muri e nella difesa. Continuando così, possiamo dire la nostra in questo campionato.”

L’ottimismo di Daniele Buzzi

Anche Daniele Buzzi, tra i protagonisti della ripresa della squadra, è ottimista: “Le vittorie contro Lagonegro e Campobasso sono state fondamentali, sia per il morale che per la classifica. Ci hanno aiutato a uscire da un momento difficile. Ora affrontiamo Sabaudia con fiducia, sapendo di poter essere una squadra completa e competitiva.”

Nonostante l’ottimismo, Buzzi non sottovaluta l’avversario: “Sabaudia è una squadra tosta e sicuramente proverà a riscattarsi. Per noi sarà un test importante per dimostrare che meritiamo le zone alte della classifica. Un risultato positivo potrebbe essere il nostro salto di qualità definitivo.”

La sfida di Sabaudia

L’incontro rappresenta un banco di prova significativo per l’Avimecc Modica, che vuole consolidare la propria identità di squadra e confermare il buon momento. Grazie a un gruppo coeso, il lavoro in palestra e la fiducia ritrovata, la squadra siciliana punta a mettere in difficoltà un avversario determinato, consapevole che la strada verso il successo passa anche attraverso gare come questa.

© Riproduzione riservata