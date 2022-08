La Volley Modica continua a sudare tra palestra, piscina e lavoro sulla sabbia

Continuano a ritmi sostenuti gli allenamenti dell’Avimecc Volley Modica in vista dell’inizio della stagione 2022/2023 che come ormai è risaputo vedrà i biancoazzurri del presidente Ezio Aprile ai nastri di partenza nel campionato di serie A3 maschile di pallavolo.

Coach Giancarlo D’Amico con la preziosa collaborazione di tutto il suo staff tecnico sta facendo lavorare il roster a disposizione alternando sedute in palestra ad allenamenti in acqua e sulla sabbia.

L’obiettivo è quello di far arrivare tutti gli atleti nelle migliori condizioni possibili all’inizio ufficiale della stagione fissato per il 9 di ottobre.

Al termine dell’allenamento di ieri, il tecnico biancoazzurro ha fatto un sunto generale sui primi giorni di lavoro allargando poi il discorso alla prossima stagione che per D’Amico è la seconda sulla panchina del sestetto modicano.

“E’ ancora presto per poter dare dei giudizi, ma in questi primi giorni di preparazione ho notato che quello che alleno è un gruppo di atleti carichi, vogliosi e soprattutto curiosi delle novità. Questi, ne sono certo, saranno tre ingredienti fondamentali per la nostra stagione, elementi che se vogliamo inseguire un “sogno” non dobbiamo mai disperdere. Il fatto di poter allenare per il secondo anno consecutivo la stessa squadra, seppur con l’innesto di nuovi elementi – continua – è per me di estrema importanza. In una stagione,infatti, solitamente il tempo è dedicato alla conoscenza degli atleti. Quest’anno ho la fortuna di allenare molti dei ragazzi della scorsa stagione che si sono ben adattati alla metodologia di lavoro e ai ritmi sostenuti in palestra. Per i volti nuovi, quindi sarà più facile incastonarsi in una struttura di squadra già rodata. Sono contento perchè la società ha completato un organico che può solo migliorarsi, ora spetta a noi rimboccarsi le maniche e correre. Per quanto riguarda le aspettative – conclude Giancarlo D’Amico – il mercato che si è da poco chiuso parla una lingua diversa da quella sicuramente più importante che invece esprime il campo. Di sicuro molte compagini hanno fatto enormi sacrifici per rinforzare i loro sestetti e nel nostro girone ci saranno diverse formazioni pronte al salto di categoria. Credo che i colpi di mercato messi a segno dalla società siano stati mirati ad equilibrare maggiormente la squadra sotto il profilo tecnico – tattico. A bocce ferme è difficile collocare questa squadra, ma il Volley Prata della scorsa stagione ci insegna che le squadre che meritano il salto di categoria spunteranno al fotofinish in ogni competizione. Noi,senza nasconderci, cercheremo di alzare l’asticella e tenteremo di regalare alla società e alla città di Modica il miglior risultato possibile. In questo senso se vogliamo continuare a “sognare” il lavoro in palestra sarà fondamentale e lamia sensazione dopo i primi allenamenti è che nessuno di noi al “PalaRizza” si risparmierà”.

La squadra, intanto, continuerà a lavorare fino a domani mattina, poi coach D’Amico concederà una breve pausa ai suoi atleti che si ritroveranno in palestra già lunedì mattina.