La Volley Modica completa la terza settimana di lavoro, ieri la presentazione alla città, a coach Distefano il premio “Barbagallo”

L’Avimecc Modica, squadra di pallavolo che parteciperà per il sesto anno consecutivo al campionato di Serie A3, ha concluso la terza settimana di preparazione e si è presentata ufficialmente alla città con un evento nell’Auditorium “Pietro Floridia”. La serata, guidata dalla giornalista Chiara Scucces, ha visto la partecipazione delle autorità locali, tra cui il sindaco Maria Monisteri, e la dirigenza della squadra, rappresentata dal presidente Ezio Aprile e dal direttore generale Luca Leocata, che ha ringraziato gli sponsor per il loro supporto.

Il tecnico Enzo Distefano, soddisfatto dei progressi della squadra, ha sottolineato l’importanza del lavoro fisico svolto, sia in palestra che sulla sabbia e in acqua, e ha elogiato l’impegno dei giocatori. Con l’inizio del campionato fissato per il 13 ottobre, quando l’Avimecc Modica affronterà Reggio Calabria al “PalaRizza”, l’obiettivo è raggiungere la miglior forma fisica e affinare il sistema di gioco.

Distefano ha anche espresso la sua gratitudine per il riconoscimento del premio “Barbagallo”, ricevuto per la sua dedizione e passione per la pallavolo, considerandolo un’importante conferma del suo impegno nel mondo sportivo.

