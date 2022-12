La Volley Modica chiude in casa il girone di andata, al “PalaRizza” arriva Tuscania

Ultimo impegno casalingo del 2022 per l’Avimecc Volley Modica, che domani pomeriggio alle 16, torna al “PalaRizza” per affrontare la Maury’s ComCavi Tuscania, quarta forza del campionato di serie A3 maschile.

Un impegno difficile contro una formazione ben rodata che arriverà nella Città della Contea per ottenere i punti necessari per approdare alla Coppa Italia, ma i biancoazzurri di coach Giancarlo D’Amico, dopo un periodo poco felice si sono ripresi e dopo i successi con Palmi e Sorrento puntano a chiudere bene la fase ascendente del campionato sfruttando anche l’entusiasmo che si è creato dopo le ultime prestazioni e i due successi consecutivi ottenuti.

Al “PalaRizza”, dunque ci sono tutti gli ingredienti per assistere a una bella partita tra due squadre in salute che cercheranno di ottenere il massimo per regalarsi così un Natale più sereno.

“Torniamo al “PalaRizza” – spiega Enzo Di Stefano, vice di Giancarlo D’Amico – per chiudere il girone di andata contro Tuscania, sestetto ben rodato che verrà a Modica con l’obiettivo di consolidare la quarta posizione in classifica valida per l’accesso alla coppa Italia del 18 gennaio. Quindi ci aspettiamo una squadra motiva e agguerrita che venderà cara la pelle. Non sarà per nulla semplice perchè nel loro roster hanno gente di spessore come l’opposto Onwelo che ha un passato in serie A2, oltre agli schiacciatori Sacripanti e Corrado che sono stati già protagonisti nella scorsa stagione. Se a questi nomi aggiungiamo quello del palleggiatore Parisi che contro di noi esordirà con la sua nuova squadra ci rendiamo conto della forza del sestetto laziale. Noi – continua – siamo rinati dopo la “scoppola” di Napoli, ma nelle ultime due gare abbiamo dimostrato il nostro vero valore con prestazioni di alto livello sia con Palmi, sia con Sorrento che ci fanno ben sperare per il futuro. Siamo una formazione giovane e spesso l’aspetto mentale può fare la differenza. Certo le motivazioni e l’entusiasmo sono delle caratteristiche personali che ognuno si porta dentro, ma che sicuramente sono allenabili. I ragazzi non si risparmiano mai in palestra e il loro agonismo si vede anche negli allenamenti settimanali e questo in determinate situazioni di difficoltà può fare la differenza. Ora pensiamo alla gara con Tuscania di domani, e step by step a tutte le altre gare da giocare. Il campionato è ancora lungo -conclude Enzo Di Stefano – avremo trasferte insidiose a cominciare dalla prossima il 26 dicembre a Catania, e gare importanti anche in casa dove abbiamo sempre dimostrato di essere molto competitivi. Alla lunga il lavoro paga sempre e i ragazzi ci ricordano sempre che il “focus” è il vero faro di ogni singola prestazione. Il mio motto è “senza fretta, ma senza sosta” perchè sono convinto che solo così i risultati continueranno ad arrivare”.