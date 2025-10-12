La Volley Modica al “PalaCatania” test utile in vista del debutto in A3

Ultimo collaudo prima del campionato per L’avimecc Modica, che al “PalaCatania” ha affrontato in amichevole lo Sviluppo Sud Catania, formazione di Serie A2. Quattro set intensi, giocati con buona intensità e utili per misurare condizione fisica, automatismi e tenuta mentale in vista del debutto ufficiale in A3.

Il punteggio finale (4-0 per i rossazzurri, con parziali 25-16, 25-23, 25-19, 25-23) racconta solo in parte la prova dei biancoazzurri di coach Enzo Distefano, che ha preferito preservare alcuni elementi acciaccati, dando spazio alle seconde linee e ottenendo risposte confortanti.

«Ringrazio gli amici dello Sviluppo Sud Catania per l’ospitalità e per averci offerto un test di valore – ha dichiarato a fine gara coach Distefano –. Abbiamo ancora quindici giorni per prepararci all’esordio contro Campobasso, e partite come questa ci servono per capire dove intervenire. Non guardavo al risultato ma alla prestazione, e devo dire che i ragazzi hanno risposto bene, nonostante qualche assenza importante».

Il tecnico modicano ha poi sottolineato l’equilibrio mostrato nei momenti chiave del match: «A tratti abbiamo giocato quasi alla pari con una squadra di categoria superiore. È un segnale positivo. Siamo un gruppo costruito per essere completo e competitivo, e oggi chi è sceso in campo ha dimostrato di essere pronto. Questo mi fa affrontare con serenità il prosieguo della preparazione».

L’Avimecc Modica, sostenuta dal solido lavoro estivo e da una rosa equilibrata, continua così il percorso di avvicinamento al debutto stagionale. Nelle prossime settimane lo staff tecnico si concentrerà sugli ultimi dettagli tattici e sulla condizione atletica, consapevole che il campionato di Serie A3 non farà sconti a nessuno.

📊 Risultato finale

Sviluppo Sud Catania – Avimecc Modica 4-0

Parziali: 25-16, 25-23, 25-19, 25-23

Sviluppo Sud Catania: Pinelli 2, Cottarelli 1, Basic 20, Gitto 2, Volpe 6, Marshall 2, Balestra 7, Arinze 30, Gasparini 2, Parolari 3, Feri 11, Carbone (L1), Caletti (L2). All. Montagnani; Ass. Franchi.

Avimecc Modica: Raso 6, Bertozzi 13, Lugli 14, Cipolloni Save 1, Buzzi 4, Italia 3, Garofolo 6, Nastasi (L1), Pappalardo (L2). N.e. Barretta, Chillemi, Mariano. All. Distefano; Ass. Benassi.

