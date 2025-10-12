In occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, il 10 ottobre, Fondazione Onda ETS organizza l’(H) Open Day per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e dell’accesso alle cure. L’iniziativa, giunta alla sua dodicesima edizione, coinvolge oltre 140 strutture con Bollino Rosa, tra cui l’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa e il […]
La Volley Modica al “PalaCatania” test utile in vista del debutto in A3
12 Ott 2025 10:07
Ultimo collaudo prima del campionato per L’avimecc Modica, che al “PalaCatania” ha affrontato in amichevole lo Sviluppo Sud Catania, formazione di Serie A2. Quattro set intensi, giocati con buona intensità e utili per misurare condizione fisica, automatismi e tenuta mentale in vista del debutto ufficiale in A3.
Il punteggio finale (4-0 per i rossazzurri, con parziali 25-16, 25-23, 25-19, 25-23) racconta solo in parte la prova dei biancoazzurri di coach Enzo Distefano, che ha preferito preservare alcuni elementi acciaccati, dando spazio alle seconde linee e ottenendo risposte confortanti.
«Ringrazio gli amici dello Sviluppo Sud Catania per l’ospitalità e per averci offerto un test di valore – ha dichiarato a fine gara coach Distefano –. Abbiamo ancora quindici giorni per prepararci all’esordio contro Campobasso, e partite come questa ci servono per capire dove intervenire. Non guardavo al risultato ma alla prestazione, e devo dire che i ragazzi hanno risposto bene, nonostante qualche assenza importante».
Il tecnico modicano ha poi sottolineato l’equilibrio mostrato nei momenti chiave del match: «A tratti abbiamo giocato quasi alla pari con una squadra di categoria superiore. È un segnale positivo. Siamo un gruppo costruito per essere completo e competitivo, e oggi chi è sceso in campo ha dimostrato di essere pronto. Questo mi fa affrontare con serenità il prosieguo della preparazione».
L’Avimecc Modica, sostenuta dal solido lavoro estivo e da una rosa equilibrata, continua così il percorso di avvicinamento al debutto stagionale. Nelle prossime settimane lo staff tecnico si concentrerà sugli ultimi dettagli tattici e sulla condizione atletica, consapevole che il campionato di Serie A3 non farà sconti a nessuno.
📊 Risultato finale
Sviluppo Sud Catania – Avimecc Modica 4-0
Parziali: 25-16, 25-23, 25-19, 25-23
Sviluppo Sud Catania: Pinelli 2, Cottarelli 1, Basic 20, Gitto 2, Volpe 6, Marshall 2, Balestra 7, Arinze 30, Gasparini 2, Parolari 3, Feri 11, Carbone (L1), Caletti (L2). All. Montagnani; Ass. Franchi.
Avimecc Modica: Raso 6, Bertozzi 13, Lugli 14, Cipolloni Save 1, Buzzi 4, Italia 3, Garofolo 6, Nastasi (L1), Pappalardo (L2). N.e. Barretta, Chillemi, Mariano. All. Distefano; Ass. Benassi.
