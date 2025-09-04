La vittoriese Giulia Senia attraversa a nuoto lo Stretto di Messina

Ha attraversato a nuoto lo Stretto di Messina. Ha percorso l’intero tragitto nel tempo di un’ora, nove minuti e 26 secondi. Giulia Senia, vittoriese di 29 anni ieri, 3 settembre, ha regalato alla città di Vittoria un eccellente risultato. È partita da Punta faro Messina ed è approdata sulla costa calabrese per un tragitto complessivo di 3,5 chilometri. Il percorso, com’è noto, è alquanto difficoltoso poiché, nel tratto in cui si congiungono il mare Jonio e il Tirreno, si creano numerose correnti che rendono difficole l’attraversamento. La notizia è stata diffusa sulla pagina facebook “Scoglitti nel cuore per sempre”. “Fin dalla mitologia greca – spiega Baniamino Tenaglia – quel tratto di mare veniva ricordato per questa sua particolarità ed i racconti come “l’Odissea” ci dicono che in esso ci nuotavano le sirene, metà pesci e metà donne, che con il loro canto soave ammaliavano i marinai fino ad ucciderli. Ma le “sirene” di oggi, come Giulia, sono donne caparbie e sportive ed infatti la nostra “sirena vittoriese”, preparandosi molto tempo prima con duri e lunghi allenamenti di nuoto nel mare di Scoglitti, ha affrontato la traversata a nuoto dello Stretto di Messina, che non è una gara, non ci sono state premiazioni, ma solo un attestato che dimostra di “”avercela fatta” e quindi avere vinto una sfida con se stessa”.

Giulia è la prima donna vittoriese ad aver realizzato questa difficile impresa.

