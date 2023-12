La vita sedentaria aumenta del quaranta per cento il rischio per le donne di sviluppare il cancro al seno. Lo studio

Lo studio dei ricercatori dell’Università di Kyoto mette al bando la sedentarietà invitando sia gli uomini che le donne al movimento. In particolare è stato accertato che a rischiare maggiormente sono le donne per le quali lo stare seduti per più di sette ore al giorno aumenta del 40 per cento il rischio di sviluppare il cancro al seno. Al fianco, in questa ricerca universitaria anche alcune organizzazioni mediche le quali hanno contribuito nello studio con la loro esperienza sul campo. Come si spiegherebbe questo dato? L’assenza prolungata del movimento dei muscoli và a determinare una scarsa circolazione del sangue, da qui l’invito ad un maggiore movimento per evitare anche rischi di infarti, di malattie cerebrovascolari e di diabete. “È meglio sedersi per un numero più limitato di ore ogni giorno e fare esercizio con frequenza, piuttosto che provare a muoversi solo nel tempo libero” – lo suggerisce Satomi Tomida, ricercatrice di endocrinologia e chirurgia al seno.

Superare la sedentarietà: la raccomandazione arriva anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms).

Nel corso dello studio i ricercatori giapponesi hanno intervistato circa 36.000 donne di età compresa tra 35 e 69 anni. Hanno verificato stato di salute, comportamenti e stili di vita. Durante un periodo di follow-up con una durata media di 9,4 anni, 554 di queste donne hanno sviluppato il cancro al seno. Di fatto è stato accertato che quelle donne rimaste sedute per più di sette ore al giorno avevano un rischio del 36 per cento maggiore di sviluppare il cancro al seno rispetto a quelle che trascorrevano meno tempo nella stessa posizione. Nello studio è stato confrontato il dato fra individui che camminano più di un’ora al giorno, o fanno esercizio tre volte o più a settimana, e quelli che praticano meno attività fisica. Anche in questa verifica si è visto che il rischio di sviluppare il cancro al seno è ancora più alto in coloro che si siedono per più di sette ore al giorno rispetto a coloro che non lo fanno, indipendentemente da quanto esercizio fisico faccia la persona.