La Virtus Ragusa torna al PalaPadua: serve una scossa contro la lanciatissima Mestre

Le luci del PalaPadua si riaccendono per la 36ª giornata del campionato di Serie B Old Wild West, in un match che può rappresentare uno snodo cruciale per la stagione della Virtus Ragusa. Domenica, con palla a due fissata alle ore 17, i ragazzi di coach Recupido ospiteranno la Gemini Mestre, formazione tra le più in forma del girone.

La Virtus arriva a questo appuntamento con la necessità di interrompere una striscia negativa di tre sconfitte consecutive e, soprattutto, di mettere al sicuro il penultimo posto in classifica che vale l’accesso ai playout. La classifica potrebbe sorridere già sabato, nel caso in cui Saronno dovesse cadere in casa contro Desio. Ma Ragusa vuole chiudere i conti con le proprie forze, sul parquet e davanti al proprio pubblico.

Tra voglia di riscatto e segnali positivi

Dopo il primo match point fallito a Vicenza, la Virtus è chiamata a ritrovare intensità, ritmo e fiducia, ingredienti che avevano caratterizzato la fase centrale di marzo. Le ultime uscite hanno mostrato un calo sul piano realizzativo e una difesa spesso disattenta, ma non sono mancate note incoraggianti: Simon e Ianelli, pedine fondamentali, stanno recuperando una buona condizione fisica, elemento chiave in vista della fase più calda della stagione.

Un avversario in grande spolvero

La Gemini Mestre arriva a Ragusa con un bottino di sei vittorie nelle ultime sette partite, un record di 21-14 e l’obiettivo di entrare direttamente nei playoff, evitando i play-in. La squadra veneta ha espugnato campi difficili come Legnano e Treviglio, e nell’ultimo turno ha superato di misura Capo d’Orlando, confermando solidità e continuità.

I riflettori saranno puntati su Simone Aromando, leader tecnico e carismatico, che viaggia a 18,6 punti e 8,4 rimbalzi di media. Accanto a lui, spiccano l’affidabilità al tiro di Rubbini (40% da tre) e la fisicità a rimbalzo di Galmarini. Nella gara d’andata, al Taliercio, Mestre si era imposta nettamente 81-60, prendendo il largo nel secondo quarto e trascinata dai 23 punti proprio di Aromando.

L’ambiente fa la differenza

Per la Virtus Ragusa sarà fondamentale l’apporto del pubblico del PalaPadua, chiamato a fare quadrato attorno alla squadra in un momento decisivo. Una prova corale, dentro e fuori dal campo, per ritrovare il sorriso e la fiducia in vista del rush finale.

La partita sarà diretta dai signori Martinelli di Brescia e Spinelli di Cantù, e trasmessa in diretta streaming su LNP Pass, visibile tramite sito e app (per utenti abbonati).

