La Virtus Ispica prepara l’esordio in Coppa. Domani, giovedì 25 agosto, alle 18, al comunale di Pozzallo, i giallorossi sosterranno un allenamento congiunto con il Cremisi Scicli, formazione di Promozione. “Sarà il modo migliore – afferma il tecnico virtussino, Giuseppe Trigilia – per arrivare pronti all’esordio stagionale, previsto per domenica 28, sempre a Pozzallo, con il Palazzolo.

Stiamo lavorando in questi giorni con grande intensità. Sappiamo che dobbiamo recuperare il tempo perduto ma, allo stesso tempo, stiamo sperimentando nuovi sistemi di gioco. Lo abbiamo fatto ieri, ad esempio, con la difesa a quattro ma la soluzione non mi ha convinto. La società, che ringrazio sempre per la grande disponibilità che ha nei confronti dello staff tecnico, si sta già muovendo per un altro portiere, per un rafforzamento nel muro difensivo e, poi, cercheremo anche qualcosa per il comparto offensivo. Considerato che con il gruppo opero da dodici giorni, mi ritengo tutto sommato soddisfatto anche se ci sono molti passi in avanti ancora da compiere.

Ma il lavoro non ci spaventa come abbiamo dimostrato in questi ultimi giorni”. Il direttore generale della Virtus Ispica, Carmelo Re, spiega qual è il progetto della società: “Stiamo cercando di valorizzare numerosi profili locali con l’obiettivo che in prospettiva possano darci una mano. Naturalmente puntiamo a raggiungere la salvezza in maniera tranquilla ma siamo consapevoli che la stagione non sarà facile. Consentitemi di ringraziare, a nome della società, l’Amministrazione comunale di Pozzallo che ci ha concesso la disponibilità del proprio stadio cittadino. Un segnale che abbiamo apprezzato molto”.

Dopo la gara di Coppa di domenica, la squadra, in serata, sarà presentata in piazza, a Ispica, nel corso di un evento. Sarà il modo per fare sentire la presenza del tifo a tutti i giocatori che vestono la gloriosa maglia giallorossa.