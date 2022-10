La Virtus Ispica in campo contro l’Igea Virtus

L’Asd Virtus Ispica sarà domenica di scena, inizio alle 15,30, al D’Alcontres, sul campo di una delle capolista del girone B del campionato d’Eccellenza. Una partita sulla carta difficile che, però, i giallorossi cercheranno di affrontare con la dovuta mentalità. “E’ la settima partita che disputiamo in questo campionato – afferma mister Giuseppe Trigilia – e abbiamo dato prova di sapere crescere in corso d’opera, così come è accaduto durante la prestazione di domenica scorsa con il Mazzarrone.

Sul campo dell’Igea Virtus, squadra il cui blasone e il cui organico di primaria importanza non si discute, dovremo metterci del nostro e, soprattutto, dovremo cercare di sbagliare il meno possibile”. Trigilia dovrà rinunciare ancora a Molina mentre quasi di certo, seppure sulla via del recupero, non potrà essere impiegato Santucho. “Qualcuno dei nostri – aggiunge il tecnico – è un po’ acciaccato. Ma ci sta. Abbiamo provato qualcosa di più in difesa, ci attrezziamo meglio perché conosciamo bene le doti offensivistiche dei padroni di casa. Ma, allo stesso tempo, cercheremo di colpire al momento giusto”.

Aggiunge l’allenatore: “Dobbiamo dimostrare di potere stare nella categoria, consapevoli che quest’annata dovrà servirci per crescere ancora di più. Ecco perché chiedo maggiore attenzione. Spesso, abbiamo regalato i primi tempi. E questo non va bene. Occorre metabolizzare le gare e fare tesoro delle esperienze passate anche per evitare di non commettere più alcuni errori. Ho comunque appurato che siamo cresciuti e questo è un buon viatico per il futuro. Cercheremo di essere attenti e concentrati e di vincere quanti più duelli è possibile. Perché dico sempre che chi vince più duelli alla fine vince la partita. Inoltre, l’auspicio è che chi ha maggiore esperienza, nel nostro gruppo, possa trasmetterla ai più giovani nella maniera corretta”.