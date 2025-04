La Virtus conquista i play out. Rischia di gettare al vento una partita e poi vince all’over time

di Giada Drocker – Vince Ragusa all’over time dopo avere gettato al vento la possibilità di chiuderla nel tempi regolamentari ma tant’è: conta il risultato, ottenuto con grande caparbietà e coraggio. Ragusa vince con il punteggio di 101 a 99.

Partiamo dal supplementare agganciato da Pepper con un tiro da tre punti sulla sirena, quando Ragusa a 23 secondi dalla fine conduceva di 5 lunghezze. Paura di vincere, un pallone clamoroso perso in attacco e Casale Monferrato si è fatta trovare pronta. Vecerina inaugura il supplementare, pareggio di Kosic che mette due liberi e replica poco dopo Gloria. Ragusa è a + 2. Pareggia Martinoni e a quel punto, Erkmaa che durante il match ha più volte buttato il cuore oltre l’ostacolo, mette a segno un tiro dall’arco grande che costringe gli avversari a rincorrere. Quattro liberi di Martinoni, intervallati da un tiro sbilanciato ma efficace di Martinoni portano Casale a +3. Ed è a 26 secondi che Bertocco trova un varco e con coraggio tira da tre e segna. Sarà poi Kosic in penetrazione a mettere il +2 decisivo.

Il coraggio di Erkmaaa in momenti determinanti e i centri dalla lunga di Simon nel corso del quarto quarto avevano infuso fiducia a tutto il collettivo, permettendo alla Virtus di allungare, ma un pò di leggerezza nella gestione del possesso, aveva annullato il vantaggio gettando Ragusa nello sconforto dei supplementari.

La cronaca. La Virtus schiera i due “piccoli” Kosic ed Erkmaa con Bertocco, Adamu e capitan Vavoli. Risponde Casale Monferrato con Vecerina, Martinoni, Guerra, Pepper e Marcucci. Primi tre minuti di ‘studio e poi Casale prova lo strappo mettendo dentro due bombe consecutive e portando gli ospiti a +5. Kosic, Vavoli e Bertocco rimettono a posto i conti e arrivano anche le realizzazioni di Gloria. Sarà lui assieme a Bertocco con una serie di ottimi assist dei compagni a riportare sopra Ragusa sul 19-15 a 2’45” dalla prima sirena. Se fino a qualche minuto prima la maggior parte del bottino per la squadra ospite era nelle mani di Martinoni, gli ultimi minuti del quarto sono contrassegnate dalla facilità di realizzazione di Stazzonelli che mette dentro dieci punti con un 5/6 in meno di 120 secondi. Nella seconda frazione, Ragusa va a segno quando riesce a costruire con pazienza. Le percentuali al tiro abbastanza tristi, non aiutano la squadra di casa che viaggia sul punto a punto fino al -1 con la prima bomba della serata messa a segno da Vavoli. Ma l’attacco poi si spegne e Casale Monferrato va a riposo grande con un +11. Nel terzo quarto qualcosa inizia a cambiare Gloria e Vavoli e un buon lavoro difensivo permettono alla Virtus di arrivare a -2, 54 a 56 con una schiacciata di Vavoli. Erkmaa commette un fallo antisportivo, allungando le braccia nel momento in cui l’avversario era lanciato in penetrazione contro di lui. Ragusa viene ricacciata a -8 in un attimo. E’proprio Erkmaa a risuonare la carica rosicchiando subito 4 punti e con il supporto realizzativo di Simon e Ianelli (perde il suo avversario in difesa ma lo raggiunge e lo stoppa segnando subito dopo in transizione) e permettendo a Ragusa di chiudere a +1. L’ultimo quarto è stato tutto in favore di Ragusa ma la follia dell’ultimo minuto e la caparbietà di Casale Monferrato ha messo a rischio la vittoria dei padroni di casa. Finisce dopo un tempo supplementare con la VIrtus Ragusa che riesce a vincere per 101 – 99 e conquistare i play out.



