La Via Crucis vivente a Ragusa

Una bellissima Via Crucis vivente domenica pomeriggio a Ragusa, organizzata dalla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù. Un appuntamento molto atteso dai fedeli, fortemente voluto da Don Marco Diara.

La partenza è avvenuta da via Bellarmino e l’arrivo sulle scalinate della chiesa, in via Sacro Cuore. Tante le comparse e i protagnisti, soprattutto giovani, ma anche adulti della comunità parrocchiale che hanno fatto rivivere i “quadr” della Passione del Cristo. Tanti i fedeli che hanno partecipato.

Foto: Salvo Bracchitta