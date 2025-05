La terra trema in Grecia, la scossa avvertita anche nel ragusano

Il terremoto è stato in Grecia, ma la scossa si è sentita fino in Sicilia. Intorno alle 2 del mattino, un terremoto di magnitudo 6.1 della scala Richter ha colpito il sud della Grecia facendo tremare il Mar Egeo e seminando il panico tra gli abitanti delle isole del Dodecaneso. Secondo lo US Geological Survey (USGS), l’epicentro è stato localizzato in mare, a 15 chilometri dall’isola di Kasos, con ipocentro a una profondità di circa 37 chilometri.

La scossa è stata chiaramente avvertita a Kos, Rodi, Karpathos, Kasos e persino sull’isola di Creta, dove in molti sono scesi in strada impauriti. A confermare l’evento, le segnalazioni dell’agenzia ANA e dell’emittente pubblica Ert, che hanno parlato di edifici oscillanti e scene di tensione durante la notte.

Nonostante l’intensità del sisma, non si registrano vittime né danni strutturali gravi. La scossa è stata avvertita distintamente anche in provincia di Ragusa: segnalazioni arrivano da Ragusa, Vittoria, Comiso, Santa Croce, Modica e Scicli e un po’ da tutta la Sicilia Orientale.

© Riproduzione riservata