Si aggirava con un’ascia tra le vie di Scicli e il volto dipinto di rosso: denunciato 36enne

Momenti di preoccupazione nel centro di Scicli, dove un uomo è stato segnalato mentre si aggirava tra le strade cittadine con il volto dipinto di rosso e un’ascia di grandi dimensioni tra le mani. L’intervento dei Carabinieri ha permesso di fermare il soggetto e mettere in sicurezza l’arma.

I militari della Tenenza di Scicli hanno denunciato all’Autorità giudiziaria un uomo di 36 anni, residente in città e di origini colombiane, gravemente indiziato di aver portato fuori dalla propria abitazione un’arma impropria.

Le segnalazioni dei cittadini e le ricerche

L’episodio è emerso dopo diverse segnalazioni giunte alla Tenenza dei Carabinieri da parte di cittadini preoccupati. Secondo quanto riferito, l’uomo si aggirava per le vie della città con il volto dipinto con una vernice rossa, impugnando un’ascia di notevoli dimensioni.

Ricevute le segnalazioni, i militari impegnati nei servizi di controllo del territorio hanno avviato immediatamente le ricerche per individuare il soggetto.

Fermato in corso Umberto con l’ascia ancora in mano

Il 36enne è stato intercettato poco dopo in Corso Umberto I, dove nel frattempo era intervenuto anche personale della Polizia Locale.

Durante il controllo l’uomo teneva ancora l’ascia tra le mani. I militari hanno quindi provveduto a recuperare l’arma in sicurezza. L’oggetto si è rivelato essere un’ascia della lunghezza complessiva di circa 40 centimetri, con una lama di 20 centimetri.

L’arma è stata immediatamente sequestrata.

Denuncia per violazione della normativa sulle armi

Il 36enne è stato accompagnato negli uffici della Tenenza dei Carabinieri per gli accertamenti del caso e successivamente denunciato all’Autorità giudiziaria per violazione della normativa in materia di armi.

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