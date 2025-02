La Tenuta Orsini – Torre di Montesano meta domenica di un’escursione fra colline e scorci panoramici

Ad organizzare l’evento Giuseppe Mallia e gli Escursionisti Iblei (Modica, Ragusa); un evento che la durata di cinque ore dopo la partenza alle 9 da Frigintini, frazione rurale di Modica. “Sarà una passeggiata panoramica, con scorci suggestivi, tra le colline di San Giacomo con vista sui verdi declivi di Palazzolo – spiegano gli organizzatori – scenderemo per circa tre chilometri su una strada sterrata, fino ad arrivare alla Tenuta Orsini -Torre di Montesano, purtroppo in stato di abbandono, ma di sicuro fascino, anche se la vedremo solo dall’esterno. Poi scenderemo ancora per poco, passando da una masseria, dove potremo toccare con mano, come vivono ancora alcuni contadini fuori dallo stress delle città, in posti completamente sperduti, tra cielo e terra. Sarà un momento di riflessione sul duro lavoro della terra. Dopo il pranzo, cominceremo la strada del ritorno, tutta in leggera salita, attraverso quello che rimane di una vecchia ‘regia trazzera’ che un tempo collegava Pachino a Palermo e dove per secoli è passata gente, animali e merci.

Per chi ha un drone, i paesaggi, i campi di fiori e l’antico caseggiato, si prestano a riprese interessanti”. Il percorso in tutto è oltre sette chilometri su strada sterrata, adatto a tutti con leggera pendenza”.

Oltre al punto di incontro di Frigintini è previsto anche un secondo punto di incontro, alle 9,30, a San Giacomo, frazione di Ragusa nei pressi la chiesa. Il ritorno è previsto fra le 14,30 e le 15 circa.

