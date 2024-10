La studentessa Giordana Duri rappresenterà la provincia di Ragusa al Campionato Nazionale di Disegno Tecnico

Giordana Duri, studentessa dell’Istituto Comprensivo “F. Crispi – P. Vetri” di Ragusa, rappresenterà con orgoglio la provincia di Ragusa al Campionato Nazionale di Disegno Tecnico che si terrà a Rieti il 25 e 26 ottobre. Accompagnata dalla professoressa Nicoletta La Rosa, Giordana si unirà ai 29 finalisti provinciali di tutta Italia, selezionati attraverso un rigoroso percorso di prove eliminatorie nelle rispettive scuole.

Il campionato

Il campionato, avviato nel 2015 su iniziativa del Prof. Fabio Macchia presso l’I.C. Egnazio Danti di Alatri (FR), si propone di valorizzare il disegno tecnico a mano, una disciplina fondamentale per lo sviluppo delle competenze logiche, spaziali e manuali degli studenti. Quest’anno, oltre 17.000 studenti hanno partecipato alle fasi eliminatorie.

L’evento, di portata nazionale, è sostenuto da una vasta rete di istituzioni, tra cui l’Ordine degli Ingegneri, degli Architetti, dei Geometri e dei Periti Industriali della provincia di Rieti. L’iniziativa mira a promuovere l’importanza dell’educazione tecnica come pilastro per la crescita intellettuale e professionale dei giovani.

Per Giordana Duri e gli altri finalisti, questa competizione rappresenta un’opportunità unica per dimostrare le loro abilità e confrontarsi con coetanei provenienti da tutta Italia, usando strumenti tradizionali come matite, squadre e compasso.

