La storia del maialino vittoriese sfuggito alle tavole natalizie. Conquista la libertà in strada

Ieri pomeriggio, una strada periferica di Vittoria ha avuto un ospite insolito: un maiale vagabondo, apparentemente in tour esplorativo, ha catturato sguardi e smartphone di automobilisti e passanti.

L’animale, evidentemente sfuggito alle tavole natalizie, si è mosso tra le curve e le campagne con la disinvoltura di un vero cittadino “on the road”, incurante di auto e curiosi. Qualcuno ha ipotizzato fosse in cerca di nuovi amici o forse di qualche avanzo di panettone.

Il maiale è diventato subito una star improvvisata: video, foto e risate hanno invaso i social locali. Nessuno ha riportato danni, ma qualche automobilista ha dovuto frenare di colpo per evitare incontri ravvicinati con il nuovo protagonista della provincia.

Sembra proprio che il 2026 per lui sia appena iniziato… e sarà un anno da vivere senza regole, senza restrizioni e sicuramente lontano dalla dieta delle feste.

Chi lo incontrerà la prossima volta, potrebbe trovarlo a fare jogging tra i campi o a curiosare nei cortili: il maiale di Vittoria ha già conquistato tutti e, almeno per un giorno, ha rubato la scena alle feste.

