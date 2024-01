“La stagione della scacciata”, l’inedito duetto Brigantony e Battiato con l’intelligenza artificiale. VIDEO

Franco Battiato e Brigantony, due artisti siciliani che hanno solcato mondi musicali distanti, si incontrano in un’inedita collaborazione grazie all’intelligenza artificiale. La canzone “La stagione dell’amore” diventa “La stagione da scacciata”, un omaggio affettuoso che fonde la raffinatezza di Battiato con il carattere popolare di Brigantony.

Battiato, noto per la sua musica ricca di significati e la predilezione per la ricerca spirituale, e Brigantony, cantore della catanesità e della tradizione popolare, sembrano destinati a un incontro improbabile. Tuttavia, grazie all’innovazione tecnologica, i due artisti, purtroppo scomparsi, si ritrovano in una reinterpretazione sorprendente.

La canzone trasformata, “La stagione da scacciata”, mescola il dialetto catanese con la genialità delle parole di Battiato. Le liriche, permeate di citazioni brigantesche, creano un connubio unico tra due mondi apparentemente inconciliabili. Il risultato è un’esperienza musicale che va oltre i confini della tradizione, osando mescolare generi e stili.

L’operazione “Battiatony” si diffonde rapidamente sul web, accompagnata da una suggestiva narrazione che immagina un incontro tra i due artisti in un bar di Viagrande. La storia racconta di conversazioni che spaziano dalla metafisica alla sasizza, dal folklore dei dervisci alla vivace tarantella. L’immaginario bar di Viagrande diventa il luogo di un’amicizia immaginaria, dove Battiato e Brigantony ridevano dell’appellativo di “Maestro” e decidevano di incidere un brano insieme.

Gli autori di questa insolita fusione musicale si premurano di sottolineare che l’intento della canzone è puro: un omaggio affettuoso e un gesto d’amore verso due grandi artisti che hanno lasciato un vuoto irreparabile. La canzone, secondo gli autori, non mira a urtare la sensibilità di nessuno, né ha scopi di lucro o promozionali. È, piuttosto, un tributo doveroso a due figure che rimarranno vive nei cuori dei siciliani e nei differenti loro pubblici.

