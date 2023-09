La squadra Juniores dell’Asd Ragusa Calcio ha avviato il proprio percorso sportivo

L’Asd Ragusa calcio 1949 sta attivamente preparando la sua squadra Juniores per i campionati futuri. L’allenatore Raffaele Monaco sembra avere un impegno forte nel plasmare i giovani talenti e prepararli per le sfide che li attendono.

Il vicedirettore generale, Giovanni Gatto, condivide la visione di far crescere questa squadra e ampliarne il numero di giocatori. Invita chiunque sia interessato a far parte della squadra azzurra a unirsi al progetto. È un’opportunità per i giovani talenti di sviluppare le loro abilità e, eventualmente, diventare un punto di riferimento per la prima squadra in futuro.

L’entusiasmo e l’impegno dell’intera società per raggiungere i propri obiettivi sono evidenti. La collaborazione con il talentuoso centrocampista azzurro Yassin Ejjaki come assistente tecnico è un ulteriore segno del desiderio di investire nell’evoluzione della squadra Juniores. In definitiva, questa iniziativa rappresenta un passo importante nella formazione e nello sviluppo dei giovani talenti nel calcio locale.